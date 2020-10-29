По предварительным данным, Олег Бондаренко побеждал на нынешних выборах мэра.

Мэр Новгород-Северского (Черниговская область) Олег Бондаренко умер от COVID-19.

Об этом сегодня, 29 октября, сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Зуев в Facebook.

"Ушел из жизни Олег Бондаренко, мэр Новгород-Северского. Ковид. Искренние соболезнования родным и близким", - сообщил Зуев.

Бондаренко, по предварительным данным, побеждал на нынешних выборах мэра.

Читайте такжеОт коронавируса умер экс-нардеп Валерий Бабич

С марта 2014 года по 13 ноября 2015 года Олег Бондаренко работал в должности главы Новгород-Северского районного совета. Должность мэра Новгород-Северского Бондаренко занимал с 18 ноября 2015 года.

Напомним, сегодня стало известно о смерти мэра Борисполя Анатолия Федорчука.

Смерть мэра Борисполя: что известно

По информации местных СМИ, Федорчук заразился коронавирусом еще около трех недель назад. Медики оценивали состояние Федорчука как средней тяжести. 28 октября врачи констатировали его смерть.

Анатолий Федорчук баллотировался от партии «Наш край». По предварительным результатам подсчета голосов, он со значительным отрывом побеждал на местных выборах 25 октября.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко