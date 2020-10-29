Мэр Новгород-Северского (Черниговская область) Олег Бондаренко умер от COVID-19.
Об этом сегодня, 29 октября, сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Зуев в Facebook.
"Ушел из жизни Олег Бондаренко, мэр Новгород-Северского. Ковид. Искренние соболезнования родным и близким", - сообщил Зуев.
Бондаренко, по предварительным данным, побеждал на нынешних выборах мэра.
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С марта 2014 года по 13 ноября 2015 года Олег Бондаренко работал в должности главы Новгород-Северского районного совета. Должность мэра Новгород-Северского Бондаренко занимал с 18 ноября 2015 года.
Напомним, сегодня стало известно о смерти мэра Борисполя Анатолия Федорчука.
Смерть мэра Борисполя: что известно
- По информации местных СМИ, Федорчук заразился коронавирусом еще около трех недель назад. Медики оценивали состояние Федорчука как средней тяжести. 28 октября врачи констатировали его смерть.
- Анатолий Федорчук баллотировался от партии «Наш край». По предварительным результатам подсчета голосов, он со значительным отрывом побеждал на местных выборах 25 октября.
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