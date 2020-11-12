Мэра Кропивницкого госпитализировали в больницу с воспалением легких.

Городской глава Кропивницкого Андрей Райкович заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

"Должен сообщить, что пишу из 4-го бокса на Валах. На себе почувствовал, что такое коронавирус и воспаление легких», - написал Райкович.

Он призвал украинцев беречь себя, помнить о дистанции и средствах защиты.

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"Без лишней надобности не выходите из дома! Давайте беречь друг друга. В очередной раз хочу поблагодарить всех наших медиков: от врачей - инфекционистов до санитарочки за их тяжелый труд», - отметил он.

Напомним, вчера стало известно, что городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко, который весной поскандалил с президентом и правительством относительно эффективности введения карантина, сам инфицировался COVID-19.

Коронавирус у представителей власти: что известно

9 ноября Зеленский сообщил, что получил положительный тест на коронавирус.

Также о своем заболевании заявил и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Накануне заболевания подтвердили у спикера парламента Дмитрия Разумкова.

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Автор: Денис Прядко