Медсистему Украины будут готовить к нагрузкам: поможет ВОЗ

Основная цель Всемирной организации здравоохранения – более интенсивное тестирование на COVID-19.

ВОЗ готова помочь украинской системе здравоохранения во время пандемии. В частности, планируют усилить меры по выявлению коронавируса и контроля за его распространением.

Основная цель Всемирной организации здравоохранения – более интенсивное тестирование. Об этом сообщил глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт в интервью изданию "НВ".

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"Украина – страна, где коронавирус уже распространяется внутри общества, а это значит, что мы должны подготовить медицинскую систему страны к все большей нагрузке, интенсивно тестировать, обеспечить отслеживание контактов, предусмотреть изоляцию инфицированных и их лечение", – заявил Хабихт.

Хабихт отметил, что Украина – является одной из 5 – 6 стран Европы, где в июне ускорился рост заболеваемости. Однако есть и позитив: уровень смертности остается достаточно низким – 2 – 3%.

В ВОЗ отметили, что официальная статистика может не демонстрировать истинные масштабы инфицирования в Украине. Именно поэтому необходимо максимально расширить тестирование.

Отметим, что ранее Хабихт заявил, что на национальном уровне Украина готова к ослаблению карантина, но в некоторых регионах ограничения наоборот необходимо усилить.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 18 июля в Украине выявили 58 111 случаев инфицирования коронавирусной болезнью. Уже 30 525 больных выздоровели. К сожалению, 1 477 пациентов умерли от осложнений.

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