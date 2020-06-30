МАГАТЭ передало Украине оборудование для осуществления диагностики COVID-19

Комплект оборудования для осуществления диагностики методом полимерной цепной реакции с обратной транскрипцией в реальном времени (RT-PCR) рассчитан на осуществление 2 тысяч тестов.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направило в Украину гуманитарную помощь на сумму более 2 млн грн в виде оборудования для осуществления диагностики COVID-19 методом ПЦР.

Как сообщили УНИАН в Министерстве иностранных дел, помощь от МАГАТЭ передана госпредприятию "Укрвакцина" Министерства здравоохранения.

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В частности, комплект оборудования для осуществления диагностики методом полимерной цепной реакции с обратной транскрипцией в реальном времени (RT-PCR) рассчитан на осуществление 2 тысяч тестов.

"Помощь от Агентства - это своевременный и важный вклад в усилия Украины по борьбе с COVID-19. Оборудование для чувствительной диагностики повысит технологический потенциал системы здравоохранения в Украине и поможет спасти жизни людей", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В настоящее время Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене в тесном взаимодействии с МАГАТЭ прорабатывает возможность получения Украиной дополнительной технической помощи для борьбы с COVID-19.

Также сказано, что МАГАТЭ начало проект помощи странам-членам на раннем этапе вспышки пандемии СOVID-19. Реализация проекта осуществляется за счет донорских взносов от стран и организаций со всего мира.

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