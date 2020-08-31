Сейчас у всех, кто ложится в больницу требуют результаты теста на коронавирус.

Люди, которые нуждаются в госпитализации, должны сдавать тест иммуноферментного анализа на COVID-19, а не тест методом полимеразной цепной реакции.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью Радио Свобода.

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Ведущая отметила, что у людей, которые нуждаются в госпитализации, требуют обязательное тестирование, которое приходится делать в частных лабораториях. И там оно стоит от 700 гривен до 2 тысяч гривен. Журналистка спросила, "Можно ли этих людей тестировать в государственных лабораториях?"

"Это тоже, простите на таком слове," чудеса " местных наших или медицинских работников, или еще кого-то. У нас четко записано: все, кто нуждается в госпитализации, их тестируют не методом ПЦР, а методом ИФА, который стоит гораздо дешевле", - ответил Степанов.

Коронавирус в Украине и мире

30 августа число заболевших COVID - 19 в разных странах превысило 25 миллионов, умерли примерно 843 тысячи пациентов. На этом фоне правительства по всему миру продолжают вводить повторные карантинные меры, опасаясь дальнейшего роста.

По состоянию на утро 30 августа в Украине зарегистрировали еще 2 096 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Автор: УНИАН