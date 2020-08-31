Люди, которые нуждаются в госпитализации, должны сдавать тест иммуноферментного анализа на COVID-19, а не тест методом полимеразной цепной реакции.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью Радио Свобода.
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Ведущая отметила, что у людей, которые нуждаются в госпитализации, требуют обязательное тестирование, которое приходится делать в частных лабораториях. И там оно стоит от 700 гривен до 2 тысяч гривен. Журналистка спросила, "Можно ли этих людей тестировать в государственных лабораториях?"
"Это тоже, простите на таком слове," чудеса " местных наших или медицинских работников, или еще кого-то. У нас четко записано: все, кто нуждается в госпитализации, их тестируют не методом ПЦР, а методом ИФА, который стоит гораздо дешевле", - ответил Степанов.
Коронавирус в Украине и мире
- 30 августа число заболевших COVID - 19 в разных странах превысило 25 миллионов, умерли примерно 843 тысячи пациентов. На этом фоне правительства по всему миру продолжают вводить повторные карантинные меры, опасаясь дальнейшего роста.
- По состоянию на утро 30 августа в Украине зарегистрировали еще 2 096 новых случаев инфицирования коронавирусом.
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