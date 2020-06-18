В Украине на сегодня делают в 200 раз больше тестов на коронавирус, чем в начале пандемии - Минздрав

По данным главного санитарного врача, сейчас в сутки делается около 20-25 тыс. тестирований методами ПЦР и ИФА.

В Украине количество тестирований на COVID-19 по сравнению с началом пандемии возросло в 200 раз.

Читайте такжеКаждый 30-й умирает: в Украине растет количество госпитализаций с коронавирусом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в Киеве.

«В Украине количество тестирований по сравнению с мартом выросло в 200 раз. Ранее мы проводили 300-400 тестов в месяц, сегодня мы проводим 12 тыс. ПЦР-тестов в день. Сегодня мы провели 12 тыс. ПЦР-тестов и 8 тыс. ИФА-тестов. То есть, за сутки мы проводим около 20-25 тыс. тестирований», - отметил он.

В то же время, отметил Ляшко, Минздрав на этом не останавливается и готовится к дальнейшему возможному распространению коронавирусной болезни в Украине, а поэтому расширяет количество лабораторного оборудования, которое поставят в лабораторные центры.

«Сегодня ПЦР-тестирование проводят 69 лабораторий, когда мы входили в эпидемию, таких лабораторий всего было три. ИФА-тестирование проводят в общем 169 лабораторий», - отметил главный санврач, добавив, что тестирование методом иммуноферментного анализа будет значительно расширяться.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 18 июня зарегистрировано 34 тыс. 063 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 966 летальных, 15 тыс. 447 пациентов выздоровел. За сутки зафиксировано 829 новых случаев.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram