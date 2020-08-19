В Минздраве рассказали, что делать украинцам, которые не верят в существование коронавируса
Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что делать тем людям, которые не верят в существование коронавирусной болезни.
В эфире канала "Украина 24" Ляшко посоветовал украинцам пообщаться с врачами инфекционных больниц, ежедневно работающими с больными коронавирусом.
"В мире при беспрецедентных карантинных ограничениях около 25 млн заболевших, 1 млн летальных случаев. И это при том, что есть карантинные ограничения. Если мы все это уберем, динамика роста и количество летальных случаев будет в разы больше", - сказал Ляшко.
Он выразил убеждение, что человек не верит в заболевание до того, пока сам лично или кто-то из его родственников не попадает в медучреждение.
"Я всем, кто не верит, рекомендую поехать и пообщаться с медиками, которые одними из первых в инфекционных больницах Черновицкой области, Львовской начали работать с больными коронавирусной болезнью", - подчеркнул заместитель главы Минздрава.
Коронавирус в Украине - статистика
- За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 1967 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
- Количество новых случаев резко увеличилось и в Киеве.
- В четверг, 20 августа, дополнительно пересмотрят зонирование на территории Украины по уровням эпидемической опасности.
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