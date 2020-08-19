В Минздраве рассказали, что делать украинцам, которые не верят в существование коронавируса

Ляшко пояснил, что верить человек начинает после того, как с заболеванием столкнется лично.

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что делать тем людям, которые не верят в существование коронавирусной болезни.

В эфире канала "Украина 24" Ляшко посоветовал украинцам пообщаться с врачами инфекционных больниц, ежедневно работающими с больными коронавирусом.

"В мире при беспрецедентных карантинных ограничениях около 25 млн заболевших, 1 млн летальных случаев. И это при том, что есть карантинные ограничения. Если мы все это уберем, динамика роста и количество летальных случаев будет в разы больше", - сказал Ляшко.

Он выразил убеждение, что человек не верит в заболевание до того, пока сам лично или кто-то из его родственников не попадает в медучреждение.

"Я всем, кто не верит, рекомендую поехать и пообщаться с медиками, которые одними из первых в инфекционных больницах Черновицкой области, Львовской начали работать с больными коронавирусной болезнью", - подчеркнул заместитель главы Минздрава.

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Автор: Юрий Годован