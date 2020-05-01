Благодаря карантину Украине удалось не допустить повторения ситуации в Италии - Ляшко
Благодаря карантину Украине удалось не допустить повторения ситуации в Италии, которой пришлось вводить сортировки людей, кому оказывать медицинскую помощь, а кому не оказывать.
Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.
По его словам, карантин в Украине был введен для обеспечения способности системы здравоохранения реагировать на случаи коронавирусной болезни.
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«Мы стремились не допустить повторения ситуации в Италии, которой пришлось вводить сортировку людей, кому оказывать медицинскую помощь, а кому не оказывать. И нам это удалось. Два месяца карантина дали результат», - подчеркнул он.
Главный санврач заверил, что на сегодняшний день в Украине есть возможность оказать медицинскую помощь, в том числе и реанимационные мероприятия, каждому, кто в этом нуждается.
«Люди, которые попадают с COVID-19 в больницы должны знать: каждого примут и каждому помогут», - заверил Ляшко.
Как сообщал УНИАН, правительство ввело в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Позже он был продлен до 24 апреля, а затем - до 11 мая.