Куда обращаться при симптомах коронавируса и кому делают тест: Степанов ответил на самые распространенные вопросы украинцев по COVID-19

По сравнению с первой неделей апреля Минздрав увеличи количество тестирований методом ПЦР в 100 раз.

В Украине существует алгоритм проведения ПЦР-тестирования на коронавирусную болезнь COVID-19. Лица с симптомами COVID-19 не могут самостоятельно обратиться в медицинские учреждения для проведения теста.

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Минздрав охватил максимально возможное количество людей, которым необходимо проводить тестирование в условиях пандемии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на онлайн-брифинге .

Так, по его словам, при симптомах коронавирусной болезни необходимо обязательно обратиться к семейному врачу. Если семейного врача нет, то позвонить или в экстренную медицинскую помощь по номеру "103", или на "горячую" линию. Там подскажут, каким образом будет направлена бригада, которая сделает соответствующий ПЦР-тест.

"В полном объеме тестируют всех людей, которые обращаются с симптомами коронавирусной болезни. Обязательное тестирование также проходят контактные лица. Прежде всего, члены семьи. До проведения теста как больной, так и контактные лица, должны находиться на самоизоляции. Также мы тестируем с определенной периодичностью медицинских работников, работников Нацгвардии, Нацполиции, Госпогранслужбы. Также тестирование должны пройти люди, которые идут на госпитализацию", - сказал Степанов.

Министр отметил, что по сравнению с первой неделей апреля Минздрав увеличил количество тестирований методом ПЦР в 100 раз.

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Автор: Виктория Гордиенко