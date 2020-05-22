В Украине с начала пандемии коронавирус обнаружен у 3 тысяч 907 медиков и 1 тысячи 434 детей
09:34, 22 мая 2020Страна
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Всего за время пандемии заболели 20 тыс. 148 человек.
Всего за время пандемии заболели более 20 тысяч человек / УНИАН
В Украине с начала пандемии коронавирус обнаружен у 3 тыс. 907 медиков и 1 тыс. 434 детей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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Всего за время пандемии заболели 20 тыс. 148 человек, из них 1 тыс. 434 ребенка и 3 тыс. 907 медиков", - сказал он.
По словам министра, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области - 65, Черновицкой - 63 и в Киеве - 47.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 22 мая зафиксировано 20148 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6585 пациентов выздоровело.
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