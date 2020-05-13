Командующий Нацгвардии поборол коронавирус
Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан выздоровел от COVID-19.
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Как сообщает пресс-служба Нацгвардии, контрольные и повторные тесты показали отрицательные результаты.
«Сегодня генерал-лейтенант Николай Балан уже приступил к выполнению своих обязанностей. В свою очередь, он поблагодарил медицинских работников за их профессиональную работу, а также за ежедневный вклад в борьбу с распространением COVID-19 и лечения граждан», - говорится в сообщении.
Указывается, что болезнь проходила в легкой форме. Был установлен круг лиц, которые контактировали с ним в течение инкубационного периода и они прошли тестирование на СOVID-19.
Как сообщал УНИАН, 17 апреля у командующего Национальной гвардии Николая Балана результат тестов подтвердил инфицирование коронавирусом.
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