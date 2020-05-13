Командующий Нацгвардии поборол коронавирус

Генерал-лейтенант Николай Балан уже вернулся к исполнению своих обязанностей.

Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан выздоровел от COVID-19.

Читайте такжеШмыгаль объяснил, по какому сценарию развивается пандемия коронавирус в Украине

Как сообщает пресс-служба Нацгвардии, контрольные и повторные тесты показали отрицательные результаты.

«Сегодня генерал-лейтенант Николай Балан уже приступил к выполнению своих обязанностей. В свою очередь, он поблагодарил медицинских работников за их профессиональную работу, а также за ежедневный вклад в борьбу с распространением COVID-19 и лечения граждан», - говорится в сообщении.

Указывается, что болезнь проходила в легкой форме. Был установлен круг лиц, которые контактировали с ним в течение инкубационного периода и они прошли тестирование на СOVID-19.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля у командующего Национальной гвардии Николая Балана результат тестов подтвердил инфицирование коронавирусом.

Читайте также: