По его словам, COVID-19 усложнил ситуацию с другими группами заболеваний.

Министр здравоохранения Максим Степанов опасается, что для борьбы с коронавирусом может не хватить врачей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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По словам министра, стратегия борьбы с коронавирусом имеет две составляющие: первая касается введения и соблюдения правил, помогающих обезопасить людей, а вторая - это процесс лечения больных, который сосредоточен, в частности на совершенствовании схем лечения и наличия необходимого оборудования.

В то же время Степанов отметил:

"Хотя сейчас у нас 35 000 койкомест (для больных COVID-19 - УНИАН), мы можем столкнуться с ситуацией, когда банально не хватит врачей. Мы не можем снять всех врачей с их прямых обязанностей и поставить бороться с COVID-19 . Ведь пандемия коронавируса не отменили ни онкологию, ни сердечно-сосудистые заболевания, ни какие-либо другие. COVID только усложнил эту ситуацию".

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В Украине коронавирус установил новый антирекорд по количеству инфицированных в сутки.

Степанов рассказал, сколько аппаратов ИВЛ имеют больницы и на сколько лаборатории обеспечены тестами на COVID-19.

Адаптивный карантин в Украине

С 1 августа адаптивный карантин в Украине предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом.

В каждой из эпидемиологических зон установили различные карантинные ограничения. Самые мягкие - в "зеленой" зоне, наиболее жесткие запреты ожидают регионы "красной" зоны.

Кабинет министров 26 ноября продлил действие адаптивного карантина до конца октября.

31 августа в Украине ввели новое карантинное зонирование.

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Автор: Таня Поляковская