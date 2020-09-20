Ситуация с коронавирусом в Украине 20 сентября / УНИАН
По состоянию на утро 20 сентября в Украине выявлено 175 678 случаев коронавирусной инфекции. За сутки зафиксировано 2966 новых случаев.
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По данным СНБО жертвами эпидемии в Украине стали 3557 человек, за минувшие сутки зафиксирован 41 летальный случай. В то же время 77 512 человек выздоровели (+758 в сутки).
Сейчас в Украине коронавирусом болеют 94 609 человек. Почти 240 тысяч пациентов – под подозрением.
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