За сутки 7 октября в Украине зафиксировано 9 397 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. 138 больных умерли.
Читайте такжеКоронавирусные ограничения привели к вспышкам полиомиелита и кори - ВОЗ
Как свидетельствуют данные Минздрава, в течение минувших суток госпитализировано 1157 человек, выздоровели 2 637 пациентов;
За все время пандемии в Украине заболел 460 331 человек, 206 866 человек выздоровели. 8 450 больных умерли.
7 октября было проведено 49 720 тестов на коронавирус. Всего с начала эпидемии в Украине проведено 3 613 899 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области (1 074 случая), г. Киев (943 случаи), Запорожской (688 случаев), Киевской (546 случаев) и Житомирской (543 случая) областях.
Больше новостей о коронавирусе
- Отмена массовых мероприятий, масочный режим и комендантский час: Грузия и Литва ужесточают карантин из-за COVID-19
- В Японии обнаружили похожий на COVID-19 новый вирус - СМИ
- В Ужгороде разрешили работу общественного транспорта, учреждений образования, питания и торговли
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram