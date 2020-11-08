За все время пандемии в Украине от коронавируса умерли 8 450 больных..

За сутки 7 октября в Украине зафиксировано 9 397 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. 138 больных умерли.

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Как свидетельствуют данные Минздрава, в течение минувших суток госпитализировано 1157 человек, выздоровели 2 637 пациентов;

За все время пандемии в Украине заболел 460 331 человек, 206 866 человек выздоровели. 8 450 больных умерли.

7 октября было проведено 49 720 тестов на коронавирус. Всего с начала эпидемии в Украине проведено 3 613 899 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области (1 074 случая), г. Киев (943 случаи), Запорожской (688 случаев), Киевской (546 случаев) и Житомирской (543 случая) областях.

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Автор: Дмитрий Кулеба