В Украине количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 уже превысило 178 тысяч, за сутки - 2 тыс. 675 новых.
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Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Днем ранее, 20 сентября, Минздрав отчитывался о 2966 новых случаях.
Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 178 тысяч. 353 случаи COVID-19, в том числе 2 тыс. 675 новых за минувшие сутки.
Всего от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 3 тыс. 583 человека, в том числе 26 человек - за минувшие сутки.
Сейчас выздоровели 78 тыс. 184 человека, за минувшие сутки – 672.
На сегодня в Украине болеют 96 тыс. 586 человек.
Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Киеве (+275), в Харьковской (+245), Львовской (+201), Тернопольской (+192) и Хмельницкой (+192) областях.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Киев-19 758 (+275);
- Львовская область-18 518 (+201) ;
- Харьковская область-15 133 (+245);
- Черновицкая область-13 165 (+123);
- Ивано-Франковская область – 12 538 (+156);
- Одесская область-11 610 (+188);
- Тернопольская область-11 439 (+192);
- Ривненская область-11 242 (+118);
- Закарпатская область – 9 189 (+35);
- Киевская область-7 880 (+136);
- Волынская область-6 936 (+80);
- Винницкая область-5 322 (+54);
- Житомирская область-5 059 (+71);
- Хмельницкая область - 4 823 (+192);
- Днепропетровская область-4 118 (+136);
- Черниговская область-3 341 (+78);
- Черкасская область-3 096 (+61);
- Сумская область – 3 117 (+94);
- Запорожская область-2 394 (+55);
- Донецкая область-2 480 (+50);
- Николаевская область-2 551 (+82);
- Полтавская область-1 534 (+35);
- Кировоградская область-993 (+8);
- Херсонская область-818 (+5);
- Луганская область-759 (+5).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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