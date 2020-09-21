Больше всего случаев в Киеве, Харьковской и Львовской областях.

В Украине количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 уже превысило 178 тысяч, за сутки - 2 тыс. 675 новых.

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Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Днем ранее, 20 сентября, Минздрав отчитывался о 2966 новых случаях.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 178 тысяч. 353 случаи COVID-19, в том числе 2 тыс. 675 новых за минувшие сутки.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 3 тыс. 583 человека, в том числе 26 человек - за минувшие сутки.

Сейчас выздоровели 78 тыс. 184 человека, за минувшие сутки – 672.

На сегодня в Украине болеют 96 тыс. 586 человек.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Киеве (+275), в Харьковской (+245), Львовской (+201), Тернопольской (+192) и Хмельницкой (+192) областях.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Киев-19 758 (+275);

Львовская область-18 518 (+201) ;

Харьковская область-15 133 (+245);

Черновицкая область-13 165 (+123);

Ивано-Франковская область – 12 538 (+156);

Одесская область-11 610 (+188);

Тернопольская область-11 439 (+192);

Ривненская область-11 242 (+118);

Закарпатская область – 9 189 (+35);

Киевская область-7 880 (+136);

Волынская область-6 936 (+80);

Винницкая область-5 322 (+54);

Житомирская область-5 059 (+71);

Хмельницкая область - 4 823 (+192);

Днепропетровская область-4 118 (+136);

Черниговская область-3 341 (+78);

Черкасская область-3 096 (+61);

Сумская область – 3 117 (+94);

Запорожская область-2 394 (+55);

Донецкая область-2 480 (+50);

Николаевская область-2 551 (+82);

Полтавская область-1 534 (+35);

Кировоградская область-993 (+8);

Херсонская область-818 (+5);

Луганская область-759 (+5).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине: данные по состоянию на 21 сентября

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Авторы: Виктория Гордиенко, Константин Гончаров