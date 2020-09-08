На сегодня в больницах находятся почти 8 тысяч пациентов с коронавирусной болезнью, в середине июля их было 3,5 тысячи.

В Украине количество госпитализированных больных COVID-19 по сравнению с июлем выросло более чем в два раза.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«У нас коронавирусная болезнь не сбавляет обороты, наоборот - мы видим, что постоянно растет число госпитализированных людей. Мы приближаемся к 8 тысячам людей, находящихся сейчас на госпитализации. По сравнению с июлем, это количество возросло более чем в два раза. В середине июля - их было 3,5 тысячи», - заявил он.

По словам Степанова, Минздрав усиливает мощности медицинской системы Украины с точки зрения предоставления помощи больным COVID-19.

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С начала пандемии в Украине зарегистрировано 140 тыс. 479 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тыс. 934 летальных, 63 тыс. 546 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2 тыс. 411 новых случаев.

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24% украинцев считают вовсе не угрожающей для себя эпидемию коронавируса, и только 14% - очень угрожающей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

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Автор: Константин Гончаров