"Пик пройден": в НАН назвали решающий период эпидемии COVID-19 в Украине

Также в НАН назвали причину увеличения количества новых больных за минувшие сутки.

Рост количества инфицированных коронавирусом в Украине за 3 июня (588 случаев) связан с ослаблением карантина, однако решающим будет статистика за 10 дней, после последнего этапа смягчения.

Об этом «Обозревателю» сказал вице-президент Национальной академии наук, которая моделирует распространение эпидемии, Анатолий Загородний. По его словам, пока среднее число инфицированных замедляется.

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"Эпидемия в Украине проходит, но медленно. Среднее число заболеваний и новых активных больных говорит о том, что пик пройден. Он пришелся на первую декаду мая, потом было заметное уменьшение и небольшой рост. За 10 дней после последнего этапа смягчения, у нас будет более ясная картинка. Если не будет существенного роста – все не так уж пессимистично", – уточнил академик.

Исходя из нынешних цифр относительно количества тех, кто заболел и выздоровел, в дальнейшем в НАН прогнозируют уменьшение или выход на плато.

"Если бы карантин не смягчали – эпидемия затухала бы. Если прирост выйдет на уровень плюс 10% – будет нечто похожее на плато с небольшим количеством новых активных больных. Это тоже не так плохо. Если количество тех, кто выздоровел, и дальше будет превышать количество новоинфицированных – это будет очень позитивная тенденция и будет означать, что эпидемия идет на спад", – заверил он.

Бывший санитарный врач Украины Святослав Протас соглашается, что всплеск количества инфицированных за сутки – это следствие смягчения карантина. Мол, "карантин смягчили – количество больных увеличилось, это было достаточно прогнозируемо".

Напомним, по состоянию на 4 июня количество зараженных коронавирусом в Украине и мире превысило 6,6 млн. Только за последние сутки на COVID-19 заболело более 120 тысяч человек.

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