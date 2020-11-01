Сейчас медицинская система имеет 52 тыс. коек для лечения больных COVID-19, но более 26,5 тыс. уже заняты пациентами, число которых растет.

Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, при каких обстоятельствах медики начнут выбирать, каких больных коронавирусной болезнью госпитализировать, а каких – нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Степанов сказал во время онлайн-брифинга о ситуации по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Читайте такжеИзвестный львовский врач рассказал, что делать после преодоления коронавируса (видео)«25 октября в наших больницах находились 23 тыс. 266 пациентов, больных COVID-19 - больных или с подозрением на эту болезнь. На сегодняшний день, на утро, - 26 тыс. 593 пациента», - проинформировал он.

Министр добавил, что за неделю в больницах количество пациентов с COVID-19 выросло почти до 3,5 тыс. «Много месяцев я обращаюсь к вам, уважаемые украинцы, с одними словами: пожалуйста, соблюдайте все правила, потому что в нашей медицинской системе есть предел. И этот предел очень конкретный. Это - 52 тысячи коек в целом по стране», - сказал министр.

Он добавил, что 52 тыс. коек - это 30% от всего коечного фонда. «Ибо другие болезни не на каникулах, и этим людям тоже надо оказывать помощь, лечить инсульты, инфаркты, остальные болезни», - отметил Степанов.

«Но с такой динамикой, когда у нас на сегодняшний день 26 тыс. 593 человека. Эти 52 тысячи коек очень быстро заполняются, а потом нам придется применять соответствующие алгоритмы по сортировке и выбору пациентов, каких мы будем принимать на лечение, а каких - нет. Это возможности нашей медицинской системы», - подчеркнул Степанов.

Он отметил, что «большой скачок» сделан в подготовке медицинской системы. «Потому что на апрель месяц максимальное количество потенциальных коек для лечения больных COVID-19 было 12 тыс. Думаю, что в апреле мы бы не выдержали нагрузки тысячи больных в сутки. Сейчас мы выдерживаем нагрузки почти уже в 9 тысяч», - сказал министр и добавил, что продолжается совершенствование системы.

Коронавирус в мире и в Украине: что известно по состоянию на 1 ноября

По состоянию на утро 1 ноября в мире зарегистрировано более 46 миллионов случаев коронавируса на 475 тысяч случаев больше, чем сутками ранее.

С начала пандемии Украине зафиксировано 395 440 случаев коронавирусной инфекции. За сутки подтвердились 7 959 случаев.

В Киеве уже 38 238 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За сутки, в том числе, коронавирус подтвердили у 689 человек.

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Автор: Виталий Саенко