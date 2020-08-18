В Киеве ожидается ухудшение эпидемиологической ситуации

Основной задачей сегодня является стабилизация эпидемиологической ситуации, отметили в Госпродпотребслужбы.

Ситуация в Киеве с заболеваемостью коронавирусом будет ухудшаться.

Об этом сообщил глава управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, пишет РБК-Украина.

Он ожидает рост заболеваемости острой респираторной инфекцией уже в начале сентября.

"В конце августа - начале сентября - подъем заболеваемости, естественной заболеваемости острой респираторной инфекцией, поэтому сегодня у нас будет подъем заболеваемости, связанной с этим в организованных коллективах", - сказал Рубан.

По его словам, рост заболеваемости произойдет в том числе и из-за сезонных инфекций.

"Следующий просмотр (кода опасности, - ред.) будет проводиться через две недели. Что касается эпидемиологической ситуации в г. Киев - сегодня регистрируется большое количество локальных вспышек и прогнозируется подъем заболеваемости через две недели с началом нового года в вузах, общежитиях, учебных заведениях", - добавил он.

По словам Рубана, основной задачей сегодня является стабилизация эпидемиологической ситуации.

"Этого можно достичь благодаря своевременному эпидемиологическому расследованию, своевременной изоляции и проведению массового тестирования", - сказал Рубан.

Коронавирус в Украине

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В Украине по состоянию на утро 18 августа зафиксировано 1616 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за сутки на 88 человек. Один человек умер. Всего коронавирус унес жизни 155 киевлян.

В восьми областях Украины, а также в Киеве по состоянию на 18 августа превышены нормы загруженности больниц пациентами с коронавирусом.

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Автор: Александр Топчий