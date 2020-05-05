Правительство более месяца пытается привлечь китайских врачей к борьбе с эпидемией в Украине (документ)
Премьер министр Украины Денис Шмигаль еще 21 марта поручил Посольству Украины в КНР проработать возможность направления в Украину группы китайских врачей для обмена опытом в борьбе с COVID-19. Китайская сторона, однако, пока предлагает только проведение телемостов.
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Об этом говорится в письме МИД, копия которого оказалась в распоряжении организации StateWatch.
Отмечается, что вопрос направления китайских врачей в Украину обсуждался на организованной видеоконференции Минздрава 15 апреля, в которой приняли участие посол КНР Фань Сяньжун и представитель МИД Украины.
Последний раз вопрос приглашения китайских специалистов в Украину обсуждался 21 апреля. Заместитель Министра иностранных дел Евгений Енин коснулся этой темы во время разговора с Послом КНР в формате видеоконференции.
В МИД сообщают, что китайская сторона уверяет в передаче обращения украинской стороны на рассмотрение причастных органов КНР.
Кроме того, Фань Сяньжун проинформировал об учрежденной при поддержке Посольства КНР в Украине практике проведения телемостов между украинскими и китайскими врачами, во время которых происходит обсуждение протоколов лечения коронавируса и обмен имеющимся опытом борьбы с инфекцией в медицинской сфере.
Напомним, 18 апреля в Днепре состоялся первый в Украине уникальный телемост с врачами из китайского Уханя, который стал эпицентром распространения смертельного коронавируса COVID-19.
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