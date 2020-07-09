Степанов заверил, что ситуация с заболеваемостью украинских медиков COVID-19 улучшилась

Уровень заболеваемости среди медиков в Украине на сегодняшний день составляет 7-8% от общего количества больных, тогда как в апреле он достигал 21%.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что ситуация с заболеваемостью украинских медиков коронавирусной болезнью COVID-19 улучшилась.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе брифинга, отвечая на вопрос об уменьшении количества украинских врачей, которые за последний месяц заболели COVID-19.

"Если мы посмотрим, что у нас происходило в апреле, а мы мониторим ситуацию, в том числе, каждую неделю, то максимальный уровень заболеваемости, который у нас был среди медицинских работников относительно всех заболевших людей, доходил до 21%", - отметил Степанов.

То есть, пояснил он, из 100 заболевших в Украине был 21 медицинский работник: или врач, или медицинская сестра, или младший медицинский персонал. "На сегодняшний день этот показатель - на уровне до 7-8%. Он постоянно снижается, и скажу откровенно: мы очень довольны такой динамикой", - сказал министр.

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Он связывает это с улучшением ситуации с состоянием медицинской системы и с обеспечением средствами индивидуальной защиты. "Отсутствие средств индивидуальной защиты, отсутствие положений по инфекционному контролю в больницах, то есть, все то, что разваливалось на протяжении последних, особенно, 3-4 лет, привело к большому количеству инфицированных медицинских работников. Сейчас все очень сильно изменилось, и мы видим уже цифры, которые соответствуют всем европейским и мировым стандартам", - сказал Степанов.

Так, по его словам, за три месяца удалось "максимально восстановить" медицинскую систему Украины, и эта работа будет продолжаться, в частности, относительно эпидемического и инфекционного контроля, а также обеспеченности больниц средствами индивидуальной защиты.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 июля, на брифинге Степанов сообщил, что за минувшие сутки COVID-19 заболели 810 человек, из которых 56 - медработники.

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