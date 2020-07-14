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В Минздраве рассказали, какие области пока не готовы к ослаблению карантина

14:39, 14 июля 2020
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Иллюстрация / REUTERS

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Соответствующая информация размещена на официальном сайте Министерства здравоохранения.

Согласно обнародованным данным, по состоянию на 14 июля эпидемическая ситуация не соответствует критериям ослабление противоэпидемических мероприятий в: Винницкой, Волынской, Донецкой, Закарпатской, Одесской, Ривненской и Черниговской областях.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 14 августа лабораторно подтвержден 54 тыс. 771 случай COVID-19, за прошедшие сутки – 638 новых. Выздоровели 27 тыс. 154 лица, зарегистрировано 1 тыс. 412 летальных случаев.

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