Если отменить все противоэпидемические мероприятия, то количество больных в день может вырасти до 30 тысяч.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что, если отменить карантин выходного дня и другие противоэпидемические мероприятия, в Украине ежедневно будет до 30 000 больных на коронавирус в сутки.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в эфире программы "Свобода слова".

"Если отменить все противоэпидемические меры, а я так понимаю, что некоторые прямо так настроены, то мы увидим рост до 20-25-30 тысяч больных. Затем получим очень быстро заполненность 100% коек в наших больницах и коллапс медицинской системы", — рассказал он.

Степанов отметил, что лучший способ - это полный карантин, однако государство не имеет возможности на него пойти, согласно расчетам Минфина и Минэкономики.

Карантин выходного дня в Украине

В связи с ухудшением эпидситуации Кабинет министров 11 ноября принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. Он должен действовать каждую субботу и воскресенье с 14 по 30 ноября. Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, почтовым отделениям, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.

Мэры отдельных городов, в частности Львова, Житомира, Тернополя, Черкасс, Днепра, Одессы, Ивано-Франковска, заявили, что в их городах не будут выполнять решение Кабмина о введении карантина выходного дня.

В Украине за все время пандемии COVID-19 заболели 545 тыс. 689 человек умерли 9 тыс. 697. 15 ноября было выявлено 9 тыс. 832 новых больных.

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Автор: Олег Давыгора