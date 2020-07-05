Киев и еще восемь областей Украины не отвечают требованиям для ослабления карантина

Сейчас к смягчению карантинных ограничений не готовы Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Черниговская области и столица.

Киев и 8 областей Украины не соответствуют установленным правительством показателям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

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Соответствующие данные размещены на сайте Министерства здравоохранения.

В Минздраве напомнили, что переход регионов к следующему этапу карантина, предусматривающий ослабление ограничений, возможен при условии соответствия эпидемической ситуации в области определенным критериям.

Эти критерии отражают контроль над передачей вируса, уровень возможностей медицинской сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению COVID-19, и, соответственно, дают возможность контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на данный момент уровне.

Так, пока не готовы к ослаблению карантина Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Черниговская области.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 5 июля лабораторно подтверждено 48 тыс. 500 случаев заболевания COVID-19, из них 1 тыс. 249 летальные, 21 тыс. 376 человек выздоровели. За последние сутки зафиксировано 823 новых случая заболевания.

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