"Силы уменьшились, ресурсы тают": врач показала, как выглядят руки хирурга после смены в COVID-отделении (фото)

Медик призвала украинцев носить маски и соблюдать дистанцию.

Врач Ужгородской центральной городской клинической больницы Власта Гук обнародовала в соцсети фото рук хирурга после рабочей смены в отделении, где лежат больные с коронавирусом.

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Медик отметила, что врачам приходится работать в 30-градусную жару, а ресурсов становится все меньше. На фото можно видеть, что кожа на руках врача сильно страдает.

«Меня охватывает злость и отчаяние! Так выглядят руки первоклассного хирурга после смены в COVID-отделении в 30 градусную жару. Украинцы, я призываю вас держать дистанцию, носить на лицах маски, не собираться на крестинах и свадьбах, будьте разумны и терпеливы, силы медиков значительно уменьшились, ресурсы тают, очень быстро с такой безответственностью наступит медицинский коллапс!!!», - написала Гук.

Меня охватывает злость и отчаяние! Так выглядят руки первоклассного хирурга после изменения в COVID - отделении в 30 градусная... Опубликовано Властой ГукВторник, 30 июня 2020 г.

Как сообщал УНИАН, в Украине с начала пандемии по состоянию на утро 7 июля было зарегистрировано 49 тыс. 607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тыс. 283 летальных, 22 тыс. 193 пациента выздоровели. За сутки выявлено 564 новых больных.

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