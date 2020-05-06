В Минздраве объяснили, как доставленные из Китая медицинское оборудование и средства защиты будут распределены по больницам

В Украине месячная потребность всех учреждений здравоохранения в средствах индивидуальной защиты в денежном выражении составляет около 165 млрд грн.

Доставленные сегодня самолетом "Мрія" из Китая в Украину медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты будут распределены по больницам пропорционально количеству больных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова во время брифинга в аэропорту "Антонов" (пгт Гостомель) после прибытия самолета Ан-225 "Мрія" с благотворительным медицинским грузом из КНР.

"Это оборудование и эти средства индивидуальной защиты Министерством здравоохранения будут распределены пропорционально количеству больных в те больницы, где это оборудование будет наиболее необходимым", - пояснила Шаталова.

В свою очередь, главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Минздрав также покупает защитные костюмы.

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"Мы сейчас уже имеем два заказа: один на 67 млн грн, второй - на 35 млн грн. Также на прошлом заседании правительство одобрило ходатайство и выделило нам дополнительные средства в размере 3,2 млрд грн из Стабилизационного фонда бюджета, часть которых в сумме около 2 млрд пойдет на закупку средств индивидуальной защиты", - сказал он.

Ляшко отметил, что месячная потребность всех учреждений здравоохранения в средствах индивидуальной защиты в денежном выражении составляет около 165 млрд грн по ценам на начало-середину февраля.

"Если мы говорим сейчас об учреждениях здравоохранения, которые мы определили в первой волне для приема больных коронавирусной болезнью - это около 300 учреждений и для них уже эта потребность меньше. Поэтому мы постепенно заполняем их централизованными закупками", - добавил главный санврач.

*** Группа "Нафтогаз" при поддержке Офиса президента Украины и Министерства здравоохранения закупила благотворительный медицинский груз из КНР. Речь идет о 500 тыс. защитных костюмов, 700 мониторах пациента, 50 мобильных цифровых рентген-аппаратах и 50 портативных УЗИ-устройствах.