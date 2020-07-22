В Украине коронавирусом заразились сотни беременных женщин
В Украине лабораторно подтверждена болезнь COVID-19 у 225 беременных женщин. Две беременные женщины за время пандемии умерли.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак сообщила во время онлайн-брифинга.
"В Украине болеют коронавирусной инфекцией не только пожилые люди, но также и беременные женщины, которые являются особенно сложной группой пациентов... Среди почти 61 тысячи подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Украине зафиксировано у 225 беременных женщин", - сказала Микичак.
По ее словам, это составляет 0,4% от всех заболевших COVID-19.
Микичак уточнила, что больше всего больных беременных зарегистрировано в Киеве, Ривненской, Закарпатской, Черновицкой, Киевской, Волынской и Тернопольской областях.
Кроме того, она уточнила, что за время пандемии в стране умерли две беременные женщины (в Ивано-Франковской и Львовской областях), также за это время были госпитализированы 92 беременные женщины.
Напомним, по состоянию на утро 22 июля в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели уже 60 тыс. 995 человек, за минувшие сутки - 829.
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