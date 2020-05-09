Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 9 мая
В мире продолжается борьба с пандемией коронавируса. В Украине количество инфицированных на COVID-19 продолжает расти ежедневно. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.
Коронавирус в мире - статистика
По состоянию на 5:00 9 мая в мире насчитывается уже 4 014 331 инфицированный. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в США – 1 322 163, Испании – 260 117, Италии – 217 185, Британии – 211 364.
С начала пандемии 1 387 181 удалось выздороветь; 276 237, к сожалению, умерли.
Коронавирус в Киеве и Украине
В Украине зафиксировано 14 710 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 9 мая в Украине 14710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 376 летальных, 2909 пациентов выздоровел. За сутки зафиксировано 515 новых случаев.
В Киеве количество больных коронавирусом опять увеличилось. За минувшие сутки заболевания лабораторно подтвердили еще у 50 человек. Среди них – 12 медиков. Двое людей умерли.
В Минздраве рассказали, что Украина переживает стадию "плато" с распространением коронавируса. По словам главного санврача, количество новых случаев в сутки ежедневно колеблется в диапазоне от 350 до 550.
В случае полной отмены карантина 11 мая Украина может получить вспышку коронавируса летом и осенью. Поэтому систему здравоохранения готовят ко второй вспышке инфекции.
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