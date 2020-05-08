Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 8 мая
В мире продолжается борьба с пандемией коронавируса. В Украине количество инфицированных на COVID-19 продолжает расти ежедневно. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.
Коронавирус в мире - статистика
По состоянию на утро пятницы, 8 мая, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире превышает 269,5 тысячи человек. При этом, количество людей, которые излечились от COVID-19, составляет 1 миллион 284 тысячи 741.
Всего с начала пандемии зафиксировано 3 845 607 случаев заболевания COVID-19.
Наибольшее количество больных COVID-19 зарегистрировано в США (1 256 994 человека), Испании (221 447 людей) и Италии (215 858 человек).
Тем временем, Япония одобрила использование экспериментального противовирусного препарата "Ремдесивир" для лечения больных коронавирусом с тяжелыми симптомами.
Коронавирус в Украине - последние данные Минздрава
В Украине по состоянию на утро 8 мая зафиксировано14195 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 361 летальный, 2706 пациентов выздоровели. Таким образом, за сутки зафиксировано 504 новых случая коронавируса - именно у стольких украинцев 7 мая подтвердили COVID-19.
Лидерами по количеству больных продолжают оставаться Черновицкая область (2097 случаев), город Киев (1721 случай) и Ивано-Франковская область (1078 случаев).
По состоянию на утро 8 мая 2020 года в Центр поступило 1148 сообщений о подозрении на COVID-19.
А во Львовской области через резкое увеличение числа случаев заражения коронавирусом собрали штаб быстрого реагирования. За минувшие сутки в регионе было выявлено 65 новых инфицированных.
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