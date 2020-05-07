Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 7 мая

Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

В мире продолжается борьба с пандемией коронавируса. В Украине количество инфицированных на COVID-19 продолжает расти ежедневно. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро четверга, 7 мая, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире превышает 263 тысячи человек. При этом, количество людей, которые излечились от COVID-19, составляет 1 миллион 245 тысяч 413.

Всего с начала пандемии зафиксировано 3 755 341 случай заболевания COVID-19.

В тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран входят США (1 228 603 случаи), Испания (220 325) и Италия (214 457).

Коронавирус в Украине - последние данные Минздрава

В Украине по состоянию на утро 7 мая зафиксировано13691 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 340 летальных, 2396 пациентов выздоровели. Таким образом, за сутки зафиксировано 507 новых случаев коронавируса - именно у стольких украинцев 6 мая подтвердили COVID-19.

Лидерами по количеству больных продолжают оставаться Черновицкая область (2048 случаев), город Киев (1675 случаев) и Ивано-Франковская область (1055 случаев).

Также, вторые сутки подряд продолжает расти количество подтвержденных случаев коронавируса во Львовской области. За минувшие сутки там поставлен новый "рекорд" - 42 новых случая COVID-19.

Вакцина против коронавируса

Итальянские ученые заявили, что первыми в мире смогли создать вакцину, которая полностью нейтрализует коронавирус.

Исследователи провели эксперимент на мышах, и он оказался успешным. Разработчики вакцины рассказали, что планируют приступить к ее тестированию на людях уже осенью.

Работа общественного транспорта

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что до 22 мая резких изменений в работе общественного транспорта не будет, а после этой даты им сможет пользоваться большее количество людей.

При этом, следует ожидать тотальный масочный режим, обязательные температурные проверки в местах большого скопления, постоянную дезинфекцию. А вот с метрополитенами ситуация сложнее, и в министерстве не знают, когда оно заработает.

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