Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 6 мая

Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

В мире продолжается борьба с пандемией коронавируса. В Украине число инфицированных продолжает расти ежедневно. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро среды, 6 мая, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире превышает 257 тысяч человек. При этом, количество людей, которые излечились от COVID-19, приближается к 1,2 миллиона.

Всего с начала пандемии зафиксирован 3 662 691 случай заболевания COVID-19.

Возглавляют тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран США - там выявлено 1 204 351 инфицированного. На втором месте находится Испания (219 329), на третьем - Италия (213 013).

Коронавирус в Украине - последние данные Минздрава

В Украине по состоянию на утро 6 мая зафиксировано 13184 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 327 летальных, 2097 пациентов выздоровели.

Таким образом, за сутки зафиксировано 487 новых случаев коронавируса - именно у стольких украинцев 5 мая подтвердили COVID-19.

"Лидерами" по количеству больных являются Черновицкая область (1985 случаев), город Киев (1651 случай), а также Ивано-Франковская область (1037 случаев).

По состоянию на утро 6 мая 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 1411 сообщений о подозрении на COVID-19.

Коронавирус в Китае

В провинции Хубэй, которая стала эпицентром распространения коронавируса в Китае, возобновляют учебный процесс в школах. В частности, впервые с начала пандемии возобновили обучение школы в городе Ухань.

Отметим, что за минувшие сутки материковый Китай зафиксировал два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшие недавно прибыли из-за границы.

Тем временем, американская компания Disney Parks, Experiences and Products намерена возобновить работу шанхайского тематического парка Диснейленд после того, как Китай сумел преодолеть пик эпидемии коронавируса.

Коронавирус и туризм

Ряд европейских стран уже в текущем месяце планируют постепенное возобновление авиасообщения - начнут с внутренних рейсов. В частности, речь идет об Австрии, Чехии, Греции, Германии, Латвии и Польше.

Впрочем, процедура авиаперевозок изменится. Так, планируется уменьшить взаимодействие пассажиров и персонала. Из-за усиленных мер безопасности, таких как держание дистанции, измерение температуры, дезинфекция, увеличится время прохождения контроля, поэтому, вероятно, пассажирам придется приезжать минимум за четыре часа до рейса. Изменится все и в салоне самолета.

О том, что отрасль авиаперевозок уже не будет такой, как прежде, говорит и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, летом в Украине может восстановиться внутреннее авиасообщение, а международное зависит не только от нас.

Тем временем, третий по величине в мире круизный оператор Norwegian Cruise Line Holdings Ltd, выразил сомнение по поводу способности продолжать свой бизнес в связи с влиянием пандемии коронавируса.

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