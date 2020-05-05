Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 5 мая
Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса. В Украине число инфицированных продолжает ежедневно расти. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.
Коронавирус в мире - статистика
По состоянию на утро вторника, 5 мая, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире превышает 251 тысячу человек. При этом, излечились от недуга 1 162 538 пациентов.
Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией с начала эпидемии возросло до 3 581 469 человек.
В тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран входят США (1 180 288 случаев), Испания (218 011) и Италия (211 938).
Коронавирус в Украине - последние данные Минздрава
В Украине по состоянию на утро 5 мая зафиксировано12697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 316 летальных, 1875 пациентов выздоровели.
Таким образом, за сутки зафиксировано 366 новых случаев коронавируса - именно у стольких украинцев 4 мая подтвердили COVID-19.
"Лидерами" по количеству больных остаются Черновицкая область (1948 случаев) и город Киев (1583 случая).
По состоянию на утро 5 мая 2020 года в ЦОЗ поступило 1041 сообщение о подозрении на COVID-19.
Смягчение карантина в Украине
Главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, почему правительство решило продлить карантин до 22 мая.
По его словам, если отменить все ограничения с 11 мая, то от осложнений коронавируса могут умереть до 100 тысяч человек.
Ляшко добавил, что в Минздраве решили постепенно балансировать между восстановлением экономики и противоэпидемиологическими мерами, учитывая способность украинской системы здравоохранения справляться с количеством больных COVID-19.
Учебный год в школах
В министерстве образования сообщили, что несмотря на некоторое ослабление карантина с 11 мая, для учреждений образования все останется неизменным. В МОН опубликовали календарь обучения.
В частности, учебный год в школах по всей стране завершится дистанционно.
Также в МОН рекомендуют воздержаться от проведения массовых мероприятий, в частности - последних звонков и выпускных вечеров.
День Киева 2020
В этом году в столице не будут проводить массовые мероприятия на День Киева, 31 мая в связи с эпидемией коронавируса. И даже если карантин до конца мая отменят, времени на подготовку не останется.
Праздничные мероприятия могут пройти в онлайн-формате.
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