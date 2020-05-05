Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 5 мая

Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса. В Украине число инфицированных продолжает ежедневно расти. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро вторника, 5 мая, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире превышает 251 тысячу человек. При этом, излечились от недуга 1 162 538 пациентов.

Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией с начала эпидемии возросло до 3 581 469 человек.

В тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран входят США (1 180 288 случаев), Испания (218 011) и Италия (211 938).

Коронавирус в Украине - последние данные Минздрава

В Украине по состоянию на утро 5 мая зафиксировано12697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 316 летальных, 1875 пациентов выздоровели.

Таким образом, за сутки зафиксировано 366 новых случаев коронавируса - именно у стольких украинцев 4 мая подтвердили COVID-19.

"Лидерами" по количеству больных остаются Черновицкая область (1948 случаев) и город Киев (1583 случая).

По состоянию на утро 5 мая 2020 года в ЦОЗ поступило 1041 сообщение о подозрении на COVID-19.

Смягчение карантина в Украине

Главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, почему правительство решило продлить карантин до 22 мая.

По его словам, если отменить все ограничения с 11 мая, то от осложнений коронавируса могут умереть до 100 тысяч человек.

Ляшко добавил, что в Минздраве решили постепенно балансировать между восстановлением экономики и противоэпидемиологическими мерами, учитывая способность украинской системы здравоохранения справляться с количеством больных COVID-19.

Учебный год в школах

В министерстве образования сообщили, что несмотря на некоторое ослабление карантина с 11 мая, для учреждений образования все останется неизменным. В МОН опубликовали календарь обучения.

В частности, учебный год в школах по всей стране завершится дистанционно.

Также в МОН рекомендуют воздержаться от проведения массовых мероприятий, в частности - последних звонков и выпускных вечеров.

День Киева 2020

В этом году в столице не будут проводить массовые мероприятия на День Киева, 31 мая в связи с эпидемией коронавируса. И даже если карантин до конца мая отменят, времени на подготовку не останется.

Праздничные мероприятия могут пройти в онлайн-формате.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости

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