Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 4 мая

Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая, по последним данным, затронула более 3,5 миллиона человек. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро понедельника, 4 мая, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет более 247 тысяч человек. При этом, выздороветь уже удалось более чем 1,1 миллиона больных.

В тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран входят США (1 158 040 случаев), Испания (217 466) и Италия (210 717).

Коронавирус в Украине - последние данные Минздрава

В Украине по состоянию на утро 4 мая зафиксирован 12331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели.

Таким образом, за сутки зафиксировано 418 новых случаев коронавируса - именно у стольких украинцев 3 мая подтвердили COVID-19.

"Лидерами" по количеству больных остаются Черновицкая область (1887 случаев) и город Киев (1535 случаев).

По состоянию на утро 4 мая 2020 года в ЦОЗ поступило 546 сообщений о подозрении на COVID-19.

Ослабление карантина в Черкассах

На прошлой неделе Черкасский горисполком ослабил карантин в Черкассах. Полиция начала уголовное производство, и 4 мая должен был состояться допрос черкасских чиновников.

Однако сегодня стало известно, что допрос решили перенести на время уже после карантина, чтобы, мол, избежать массового собрания людей.

Кабинет министров Украины продлил карантин в Украине до 22 мая

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства 4 мая.

При этом, с 11 мая в режиме карантина будет сделан ряд послаблений. Откроют парки, скверы, зоны отдыха, салоны красоты, парикмахерские, летние площадки кафе и ресторанов.

Ослабление карантина в мире

Тем временем, в мире с 4 мая постепенно ослабляют карантинные ограничения.

В частности, в Испании возобновить работу можно будет книжным магазинам, парикмахерским, мастерским по ремонту обуви и одежды, а также кафе и ресторанам, которые готовят еду на вынос. В Италии разрешается работа баров и ресторанов навынос, восстанавливаются промышленное производство и строительство, могут по решению местной власти быть открыты парки и спортивные секции.

Смягчение карантина с сегодняшнего дня также вступают в силу в Малайзии, Сербии, Греции, на Кипре, Бельгии, Польше, Тунисе, Армении, Казахстане, а также Египте.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости