Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 4 мая
Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая, по последним данным, затронула более 3,5 миллиона человек. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.
Коронавирус в мире - статистика
По состоянию на утро понедельника, 4 мая, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет более 247 тысяч человек. При этом, выздороветь уже удалось более чем 1,1 миллиона больных.
В тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран входят США (1 158 040 случаев), Испания (217 466) и Италия (210 717).
Коронавирус в Украине - последние данные Минздрава
В Украине по состоянию на утро 4 мая зафиксирован 12331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели.
Таким образом, за сутки зафиксировано 418 новых случаев коронавируса - именно у стольких украинцев 3 мая подтвердили COVID-19.
"Лидерами" по количеству больных остаются Черновицкая область (1887 случаев) и город Киев (1535 случаев).
По состоянию на утро 4 мая 2020 года в ЦОЗ поступило 546 сообщений о подозрении на COVID-19.
Ослабление карантина в Черкассах
На прошлой неделе Черкасский горисполком ослабил карантин в Черкассах. Полиция начала уголовное производство, и 4 мая должен был состояться допрос черкасских чиновников.
Однако сегодня стало известно, что допрос решили перенести на время уже после карантина, чтобы, мол, избежать массового собрания людей.
Ослабление карантина в мире
Тем временем, в мире с 4 мая постепенно ослабляют карантинные ограничения.
В частности, в Испании возобновить работу можно будет книжным магазинам, парикмахерским, мастерским по ремонту обуви и одежды, а также кафе и ресторанам, которые готовят еду на вынос. В Италии разрешается работа баров и ресторанов навынос, восстанавливаются промышленное производство и строительство, могут по решению местной власти быть открыты парки и спортивные секции.
Смягчение карантина с сегодняшнего дня также вступают в силу в Малайзии, Сербии, Греции, на Кипре, Бельгии, Польше, Тунисе, Армении, Казахстане, а также Египте.
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