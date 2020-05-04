Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 4 мая

Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая, по последним данным, затронула более 3,5 миллиона человек. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро понедельника, 4 мая, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет более 247 тысяч человек. При этом, выздороветь уже удалось более чем 1,1 миллиона больных.

В тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран входят США (1 158 040 случаев), Испания (217 466) и Италия (210 717).

Коронавирус в Украине - последние данные Минздрава

В Украине по состоянию на утро 4 мая зафиксирован 12331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели.

Таким образом, за сутки зафиксировано 418 новых случаев коронавируса - именно у стольких украинцев 3 мая подтвердили COVID-19.

"Лидерами" по количеству больных остаются Черновицкая область (1887 случаев) и город Киев (1535 случаев).

По состоянию на утро 4 мая 2020 года в ЦОЗ поступило 546 сообщений о подозрении на COVID-19.

Ослабление карантина в Черкассах

На прошлой неделе Черкасский горисполком ослабил карантин в Черкассах. Полиция начала уголовное производство, и 4 мая должен был состояться допрос черкасских чиновников.

Однако сегодня стало известно, что допрос решили перенести на время уже после карантина, чтобы, мол, избежать массового собрания людей.

Ослабление карантина в мире

Тем временем, в мире с 4 мая постепенно ослабляют карантинные ограничения.

В частности, в Испании возобновить работу можно будет книжным магазинам, парикмахерским, мастерским по ремонту обуви и одежды, а также кафе и ресторанам, которые готовят еду на вынос. В Италии разрешается работа баров и ресторанов навынос, восстанавливаются промышленное производство и строительство, могут по решению местной власти быть открыты парки и спортивные секции.

Смягчение карантина с сегодняшнего дня также вступают в силу в Малайзии, Сербии, Греции, на Кипре, Бельгии, Польше, Тунисе, Армении, Казахстане, а также Египте.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости

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