Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 28 апреля
Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая, по последним данным, коснулась более трех миллионов человек. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.
Коронавирус в мире - статистика
По состоянию на утро вторника, 28 апреля, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире превышает 211 тысяч человек. При этом, выздороветь уже удалось почти 894 тысячам больных.
В целом, количество выявленных случаев коронавируса в мире превысило 3 миллиона человек.
Больше всего заболевших зарегистрировали в США – 988 189, Испании – 229 422, Италии – 199 414, Франции – 165 963, Германии – 158 758.
Коронавирус в Украине - последние данные Минздрава
В Украине по состоянию на утро 28 апреля зафиксировано 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели.
Таким образом, за сутки в Украине зафиксировано 401 новый случай коронавирус - именно у стольких украинцев 27 апреля подтвердили COVID-19. В общем, было проведено 5 тыс. 200 исследований методом ПЦР.
"Лидерами" по количеству больных остаются Черновицкая область и город Киев.
Новая вспышка коронавируса
В министерстве здравоохранения считают, что новая вспышка коронавирус в Украине может быть на 14-й день после Пасхи.
Это связано с тем, что большое количество украинцев не стали соблюдать условия карантина во время праздников.
Ослабление карантина в Киеве
Сегодня мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции должен представить план первого этапа ослабления ограничительных мер.
В первую очередь, речь идет о снятии ограничений относительно работы малого и среднего бизнеса. А также - посещение парков, скверов и мест, где минимальная угроза заразиться.
Коронавирус в Украине и мире: важные новости
- Более трех миллионов человек во всем мире заразились коронавирусом
- В двух областях будут проводить тестирование на антитела к коронавирусу - Ляшко
- Депутаты просят Шмыгаля ослабить карантин в регионах с наименьшим количеством инфицированных
- У каждого по-разному: врач-инфекционист рассказала о нетипичных проявлениях коронавируса (видео)
- В Австралии разрешили навещать родных и постепенно открывают пляжи
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире