Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 28 апреля

Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая, по последним данным, коснулась более трех миллионов человек. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро вторника, 28 апреля, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире превышает 211 тысяч человек. При этом, выздороветь уже удалось почти 894 тысячам больных.

В целом, количество выявленных случаев коронавируса в мире превысило 3 миллиона человек.

Больше всего заболевших зарегистрировали в США – 988 189, Испании – 229 422, Италии – 199 414, Франции – 165 963, Германии – 158 758.

Коронавирус в Украине - последние данные Минздрава

В Украине по состоянию на утро 28 апреля зафиксировано 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели.

Таким образом, за сутки в Украине зафиксировано 401 новый случай коронавирус - именно у стольких украинцев 27 апреля подтвердили COVID-19. В общем, было проведено 5 тыс. 200 исследований методом ПЦР.

"Лидерами" по количеству больных остаются Черновицкая область и город Киев.

Новая вспышка коронавируса

В министерстве здравоохранения считают, что новая вспышка коронавирус в Украине может быть на 14-й день после Пасхи.

Это связано с тем, что большое количество украинцев не стали соблюдать условия карантина во время праздников.

Ослабление карантина в Киеве

Сегодня мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции должен представить план первого этапа ослабления ограничительных мер.

В первую очередь, речь идет о снятии ограничений относительно работы малого и среднего бизнеса. А также - посещение парков, скверов и мест, где минимальная угроза заразиться.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости

Более трех миллионов человек во всем мире заразились коронавирусом

В двух областях будут проводить тестирование на антитела к коронавирусу - Ляшко

Депутаты просят Шмыгаля ослабить карантин в регионах с наименьшим количеством инфицированных

У каждого по-разному: врач-инфекционист рассказала о нетипичных проявлениях коронавируса (видео)

В Австралии разрешили навещать родных и постепенно открывают пляжи

Читайте также: