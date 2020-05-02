Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 2 мая
Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая, по последним данным, коснулась более трех миллионов человек. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.
Коронавирус в мире - статистика
По состоянию на утро, 2 мая, в Украине 11 411 случаев инфицирования коронавирусом, в мире эта цифра превышает 3,3 миллиона человек. При этом выздороветь удалось уже 1 053 344.
Украина обогнала Южную Корею по количеству инфицированных: 10 861 против 10 780.
Коронавирус в Украине - последние данные Минздрава
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 2 мая в Украине 11 411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 279 летальных, 1 498 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев.
Данные по COVID-19 в Киеве
За сутки в Киеве количество инфицированных коронавирусом возросло еще на 41 человека, среди них – 5 медиков. В столице сейчас наблюдается уменьшение количества инфицированных коронавирусом и уже несколько дней подряд не фиксируется никаких смертей.
Коронавирус в Украине и мире: важные новости
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