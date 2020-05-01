Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 1 мая

Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая, по последним данным, коснулась более трех миллионов человек. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро, 1 мая, в Украине зарегистрировали 10 861 случай коронавирусной болезни COVID-19, в мире эта цифра превышает 3,1 миллиона человек. При этом выздороветь удалось уже 1 014 809 пациентам.

Больше всего больных в США (1 069 826), Испании (213 435), Италии (205 463), а также России (106 498).

Коронавирус в Украине - последние данные МИНЗДРАВА

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 1 мая в Украине 10861 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 272 летальные, 1413 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 455 новых случаев. Лидерами с инфицирования являются Винницкая область — 425; Волынская область — 307; Днепропетровская область — 364.

Данные по COVID-19 в Киеве

В Киеве у 52 человек за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом. 11 из них - медики. Всего в столице уже 1453 подтвержденных случая.

Ослабление карантина в Украине

Смягчение карантина в Украине начнется уже с 11 мая, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Тем временем министр не доволен преждевременным ослаблением ограничений в Черкассах, где со вчерашнего дня открыли некоторые заведения и позволили отдельным категориям граждан пользоваться общественным транспортом.

В МВД заявили, что открыли по этому поводу производство.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости

Против Covid-19: в Украине создали новую модель дезинфектора

Кипр открывает аэропорты с 9 июня

Читайте также: