По данным Института Гопкинса, по состоянию на утро 24 сентября в мире зарегистрировано 31 880 241 случаев COVID-19.

Количество больных коронавирусом в Украине и мире продолжает увеличиваться.

Ситуация с коронавирусом в Украине

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине подтвердили 188 106 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки зафиксировали 3372 новых случаев.

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Активных больных на сегодня - 100 891, за сутки их количество выросло на 1 532. При этом за прошедшие сутки количество человек, которые выздоровели, выросло на 1 тыс. 788.

В Киеве за прошедшие сутки обнаружили 330 больных COVID-19.

В Украине вчера с начала эпидемии COVID-19 зафиксирован второй летальный случай среди детей.

Ситуация с коронавирусом в мире

По данным Института Хопкинса, по состоянию на утро 24 сентября в мире зарегистрировано 31 880 241 случаев COVID-19. Умерло - 976 640 человек, преодолели болезнь - 21 983 692 человек.

Израиль и Франция объявили о новых ограничениях, направленных на сдерживание распространения коронавирусной инфекции.

Бесплатное картографическое мобильное приложение Google Maps будет информировать пользователей о количестве выявленных случаев COVID-19 в регионах 220 стран мира, в том числе Украины. В частности, в Google Maps будет включен раздел COVID Info, выбрав который, пользователь сможет увидеть средний показатель количества новых выявленных случаев COVID-19 за последние 7 дней в выбранном регионе, а также сможет узнать общую динамику распространения коронавирусj.

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Автор: Андрей Василюк