Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 6 июня

Более 6,7 миллиона человек в мире заразились коронавирусом. В Украине количество инфицированных составляет 26,5 тысячи.

В мире продолжается борьба с пандемией коронавируса. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в ряде стран продолжают действовать строгие карантинные ограничения.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на 7:30 в мире от COVID-19 удалось выздороветь 2 748 576 пациентам. Всего с начала пандемии зарегистрировали 6 740 023 подтвержденных случаев инфицирования.

Больше всего зараженных в США – 1 897 838, Бразилии – 614 941 и России – 449 256. Украина в общем перечне по заболеваемости находится между Индонезией и Польшей. 394 984 инфицированных умерли.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

В Украине сегодня зафиксировано 26 514 подтвержденных случаев COVID-19.

По данным ЦОЗ, на 6 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 26 514 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 777 летальных, 11 812 пациентов выздоровел. За сутки зафиксировано 550 новых случаев. Всего проведено 414 542 тестирование методом ПЦР.

Больше всего больных на COVID-19 за последние сутки зарегистрировали в Киеве и трех областях.

Данные по COVID-19 в Киеве

В последние дни в столице растет количество больных COVID-19. Так, инфицирование подтвердили в 41 женщины в возрасте от 19 до 79 лет и у 38 мужчин в возрасте от 18 до 82 лет; 10-летней девочки и 3 мальчиков в возрасте 8, 10 и 13 лет.

При этом больше всего заболевших обнаружили в Соломенском районе - 19, Деснянском - 17; в Дарницком и Днепровском - по 10 случаев.

Карантин в Украине

В столице решили пока не открывать бассейны и кафе, а Львов продлил ограничение до 12 июня. По словам Ляшко, в этих городах превышены показатели инцидентности, тестирования и загруженность коек в больницах. Также главный санврач страны предложил не открывать этим летом детские оздоровительные лагеря.

Коронавирус в мире и в Украине: что важно знать 24 мая 2020

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