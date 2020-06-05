Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 5 июня

В Украине на сегодня подтвердилось 25 964 случаев COVID-19.

С сегодняшнего дня в Украине начнут действовать новые послабления карантинных ограничений. В частности, заработают заведения общественного питания, а пожилым людям не придется соблюдать режим обязательной самоизоляции.

В то же время ситуация с коронавирусом в мире накаляется. За минувшие сутки зарегистрировано 127,1 тысячи новых заболевших.

В Украине количество инфицированных также возросло за последние дни. Только за вчера - 553 новых случаев, что почти в два раза больше, чем несколько дней назад.

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Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро пятницы, 5 июня, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 391 249 человек. В то же время, выздоровели 2 872 731 человек.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Всего в мире с начала эпидемии зафиксировано 6 639 092 инфицированных. Прирост числа заразившихся за сутки составил 127,1 тыс. человек. Больше всего в мире смертей зафиксировано в США - 108 211 человек, в Великобритании - 39 987, Бразилии - 34 021, Италии - 33 689, во Франции - 29 068 и Испании - 27 133.

Вторая волна коронавируса

В ВОЗ предупредили, что существует вероятность вспышки второй волны коронавируса COVID-19, однако ее можно избежать, если принять предупредительные меры. Там напомнили, что необходимо осторожно и постепенно снимать введенные ограничения, а также проводить постоянный мониторинг ситуации.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

По данным МОЗ, по состоянию на 8:30 5 июня в Украине 25 964 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 762 летальных, 11 372 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 553 новых случая заражения.

По данным Минздрава, в Украине показатель летальности от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 100 тыс. населения составляет 3%.

Ослабление карантина в Украине

В Украине с 5 июня начинают действовать новые послабления карантинных ограничений. Решение предусматривает разрешение:

работы заведений общественного питания, в частности прием посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий;

лицам старше 60 лет не соблюдать обязательства по самоизоляции;

проведение религиозных мероприятий в помещениях при условии пребывания не более 1 человека на 1,5 кв. м;

проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме, а также принятие решения об условной аккредитации образовательных программ без проведения или с частичным проведением аккредитационной экспертизы до 1 сентября 2020 года.

Коронавирус в мире и в Украине: что важно знать 5 июня 2020

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