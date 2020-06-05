Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 5 июня
С сегодняшнего дня в Украине начнут действовать новые послабления карантинных ограничений. В частности, заработают заведения общественного питания, а пожилым людям не придется соблюдать режим обязательной самоизоляции.
В то же время ситуация с коронавирусом в мире накаляется. За минувшие сутки зарегистрировано 127,1 тысячи новых заболевших.
В Украине количество инфицированных также возросло за последние дни. Только за вчера - 553 новых случаев, что почти в два раза больше, чем несколько дней назад.
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Коронавирус в мире - статистика
По состоянию на утро пятницы, 5 июня, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 391 249 человек. В то же время, выздоровели 2 872 731 человек.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Всего в мире с начала эпидемии зафиксировано 6 639 092 инфицированных. Прирост числа заразившихся за сутки составил 127,1 тыс. человек. Больше всего в мире смертей зафиксировано в США - 108 211 человек, в Великобритании - 39 987, Бразилии - 34 021, Италии - 33 689, во Франции - 29 068 и Испании - 27 133.
Вторая волна коронавируса
В ВОЗ предупредили, что существует вероятность вспышки второй волны коронавируса COVID-19, однако ее можно избежать, если принять предупредительные меры. Там напомнили, что необходимо осторожно и постепенно снимать введенные ограничения, а также проводить постоянный мониторинг ситуации.
Коронавирус в Украине: актуальные цифры
По данным МОЗ, по состоянию на 8:30 5 июня в Украине 25 964 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 762 летальных, 11 372 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 553 новых случая заражения.
По данным Минздрава, в Украине показатель летальности от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 100 тыс. населения составляет 3%.
Ослабление карантина в Украине
В Украине с 5 июня начинают действовать новые послабления карантинных ограничений. Решение предусматривает разрешение:
- работы заведений общественного питания, в частности прием посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий;
- лицам старше 60 лет не соблюдать обязательства по самоизоляции;
- проведение религиозных мероприятий в помещениях при условии пребывания не более 1 человека на 1,5 кв. м;
- проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме, а также принятие решения об условной аккредитации образовательных программ без проведения или с частичным проведением аккредитационной экспертизы до 1 сентября 2020 года.
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