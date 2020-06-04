Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 4 июня

В Украине на сегодня подтвердилось 25 411 случаев COVID-19.

Уже завтра в Украине начнут действовать новые послабления карантинных ограничений. В частности, заработают заведения общественного питания, а пожилым людям не придется соблюдать режим обязательной самоизоляции,

В то же время ситуация с коронавирусом в мире опять накаляется. Только за минувшие сутки зарегистрировано рекордное количество новых случаев заболевания - больше 130 тысяч.

В Украине количество инфицированных также растет в последние дни. Только за вчера - почти 600 новых случаев, что почти в два раза больше, чем всего несколько дней назад.

Как отреагируют на ситуацию украинские власти, можно только догадываться. Ну а мы пока собрали для вас самые главные новости о коронавирусе за последние сутки. Читайте и соблюдайте карантин. И, возможно, летний отпуск все-таки пройдет не в застенках квартиры.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро четверга, 4 июня, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 386 073 человек. В то же время, выздоровели 2 807 420 человек.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Всего в мире с начала эпидемии зафиксировано 6 511 713 инфицированных. Прирост числа заразившихся за сутки составил рекордные 130,4 тыс. человек. Больше всего в мире смертей зафиксировано в США - 107 175 человек, в Великобритании - 39 811, в Италии - 33 601, в Бразилии - 32 548, Франции - 29 024 и Испании - 27 128.

Вторая волна коронавируса

В ВОЗ предупредили, что существует вероятность вспышки второй волны коронавируса COVID-19, однако ее можно избежать, если принять предупредительные меры. Там напомнили, что необходимо осторожно и постепенно снимать введенные ограничения, а также проводить постоянный мониторинг ситуации.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

По данным МОЗ, по состоянию на 9:00 3 июня в Украине 25 411 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 747 летальных, 11 042 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 588 новых случая заражения, что более чем на сотню больше, чем день назад.

По данным Минздрава, в Украине показатель летальности от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 100 тыс. населения составляет 3%.

Ослабление карантина в Украине

В Украине с 5 июня начнут действовать новые послабления карантинных ограничений. решение предусматривает разрешение:

работы заведений общественного питания, в частности прием посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий;

лицам старше 60 лет не соблюдать обязательства по самоизоляции;

проведение религиозных мероприятий в помещениях при условии пребывания не более 1 человека на 1,5 кв. м;

проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме, а также принятие решения об условной аккредитации образовательных программ без проведения или с частичным проведением аккредитационной экспертизы до 1 сентября 2020 года.

Коронавирус в мире и в Украине: что важно знать 4 июня 2020

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