Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 4 июля

Последние новости, связанные с пандемией коронавируса в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая, по последним данным, затронула более 11 миллионов человек. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно продолжает расти. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением COVID-19 - читайте ниже.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на 7:30 в мире коронавирусом с начала пандемии заболели 11 074 878 человек. Больше всего инфицированных – в США (2 794 153), Бразилии (1 539 081), России (666 941) и Индии (648 315). При этом выздоровели уже 5 863 847 больных. 525 121 пациент умер.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 4 июля в Украине зафиксировано 914 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

47 677 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1227 летальных, 21 155 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 914 новых случаев. Всего проведено 705 836 тестирований методом ПЦР.

В Закарпатской, Волынской и Ривненской области из-за роста количества госпитализаций пациентов с COVID-19 началось развертывание больниц «второй волны».

В Киеве зарегистрировано 5 тыс. 465 подтвержденных случаев COVID-19. Всего коронавирус унес жизни 114 киевлян. Вчера заболели: 56 женщин в возрасте от 20 до 75 лет, 52 мужчины в возрасте от 29 до 82 лет, 6 девочек в возрасте от 4 до 15 лет и 4 мальчика от 2 до 9 лет.

В больницы госпитализировали 19 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

При этом министр здравоохранения Степанов убежден, что Украина преодолеет эпидемию COVID-19.

Карантин в Украине

В Минобразования разрабатывают несколько вариантов посещения детьми школ с 1 сентября. Выбор будет зависеть от эпидемической ситуации в стране осенью.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости за 3 июля

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