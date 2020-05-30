Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 30 мая

В Украине на сегодня подтвердилось 23204 случаев COVID-19.

Несмотря на карантин, в Украине начинают снова продавать билеты на поезда и открывать ТРЦ. В то же время, во всем мире за сутки подтвердилось 116,9 тыс. новых случаев COVID-19.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро субботы, 30 мая, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 365 011 человек. В то же время, выздоровели 2495645 человек.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Всего в мире с начала эпидемии зафиксировано 5 930 035 инфицированных. Прирост числа заразившихся за сутки составил 116,9 тыс. человек. Больше всего в мире смертей зафиксировано в США - 102 836 человек, в Великобритании - 38 243, в Италии - 33 229, Франции - 28 717, Испании - 27 121 и в Бразилии - 27 878.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

В Украине зафиксировано 23204 случаи коронавірусної болезни COVID-19. По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 30 мая в Украине 23204 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 696 летальных, 9311 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 393 новых случая заражения.

Коронавирус в Киеве

За минувшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом у 55 человек. 7 из них - медики. Один случай - летальный. На сегодня в столице уже 2904 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Вспышка коронавируса зафиксирована в киевском общежитии. Один человек умер.

Ослабление карантина

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