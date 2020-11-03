Количество инфицированных COVID-19 в Украине превысило 411 тысяч человек, а в мире - более 46,8 млн.

Украина, как и весь мир, продолжает борьбу с пандемией коронавируса. Однако количество случаев коронавирусной инфекции COVID-19, к сожалению, ежедневно растет.

Коронавирус в мире: статистика

Всего в мире на COVID-19 инфицировано более 46, 8 млн человек, из них выздоровел 31 359 254. Количество умерших возросло до 1 206 187.

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Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США, Индия, Бразилия.

Коронавирус в Украине: актуальные данные

За вчера в Украине зафиксировано 8 899 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это — новый рекорд по количеству случаев заражения за сутки. Предыдущий был 31 октября, тогда заболели 8 752 человека.

За все время пандемии в Украине заболели 411 093 человека, выздоровели – 168 868, летальных исходов – 7 532.

Данные по COVID-19 в Киеве

В Киеве за сутки обнаружили 789 новых больных коронавирусной инфекцией COVID-19, 12 пациентов умерли.

На сегодня в столице уже 39 534 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Усиление карантина в Украине

Со следующей недели в Украине планируют значительно усилить карантинные ограничения.

По разным данным, рассматриваются варианты от "карантина выходного дня" до введения комендантского часа и штрафов за его нарушение.

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Автор: Виктория Гордиенко