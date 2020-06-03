Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 3 июня

В Украине на сегодня подтвердилось 24 823 случаев COVID-19.

В понедельник, 1 июня, Украина начала открывать бассейны и спортзалы, разрешила образовательные занятия в группах до 10 человек и запустила железнодорожный транспорт. В то же время в мире число заболевших неустанно растет и сейчас приближается к 6,4 миллионам. УНИАН собрал самые главные новости о коронавирусе за последние сутки.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро среды, 3 июня, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 380 318 человек. В то же время, выздоровели 2 731 342 человека.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Всего в мире с начала эпидемии зафиксировано 6 382 952 инфицированных. Прирост числа заразившихся за сутки составил 113,3 тыс. человек. Больше всего в мире смертей зафиксировано в США - 106 181 человек, в Великобритании - 39 452, в Италии - 33 530, в Бразилии - 31 199, Франции - 28 943 и Испании - 27 127.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

По данным МОЗ, по состоянию на 9:00 2 июня в Украине 24 823 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 735 летальных, 10 440 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая заражения.

При этом, главный санврач Виктор Ляшко признал, что система здравоохранения не выявляет все случаи смертности от коронавируса. Впрочем, он отрицает возможное сокрытие данных о смертности.

Ослабление карантина

В Украине продолжает действовать адаптивный карантин, введенный с 22 мая по 22 июня. Впереди еще, по крайней мере, два запланированных ослабления ограничений.

В ближайшее время в Украине должны состояться два смягчения карантина – 10 и 15 июня. Министерство здравоохранения будет наблюдать, как эти послабления повлияют на эпидемическую ситуацию в стране.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что будет с карантином в Украине после 22 июня. По его словам, снятие ограничений будет зависеть от ситуации не только в Украине, но и в странах ЕС. Также будет учитываться ситуация после снятия карантина 10 и 15 июня.

В частности, в Украине с 10 июня начнут открывать различные учреждения, закрытые из-за карантина, в том числе - кинотеатры, санатории и детские лагеря. Впрочем, по из детских лагерей решение будет приниматься отдельно.

Коронавирус в мире и в Украине: что важно знать 3 июня 2020

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