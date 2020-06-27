Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 27 июня

Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавирус. Этой болезнью по последним данным, заболели почти 10 млн человек. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на 7:30 с начала пандемии в мире заболело коронавирусом 9 801 572 человек. Лидером по количеству зарегистрированных случаев болезни остаются США – 2 467 554, а также Бразилия – 1 274 974 и Россия – 619 936. Одновременно половина из всех инфицированных выздоровела – 4 945 557. 494 181 умерли.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 9:00 27 июня в Украине зафиксировано 948 новых случаев COVID-19.

По данным министерства, на сегодня уже 42 065 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 110 летальных, 18 701 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 948 новых случаев. Всего проведено 631966 тестирований методом ПЦР.

В свою очередь, в Киеве за минувшие сутки подтвердили коронавирус в еще 142 человек - это новый антирекорд с начала эпидемии. В столице уже 4866 случаев COVID-19.

Из-за стремительного роста новых случаев инфицирования Минздрав решает вопрос о возвращении жестокого карантина в 13 регионов, а также в Киев. Кроме того, премьер Денис Шмыгаль допускает закрытие в столице общественного транспорта.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости

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