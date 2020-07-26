Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 26 июля
12:24, 26 июля 2020Страна
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Более 16 миллионов случаев коронавируса зафиксирован в мире. В Украине число инфицированных приближается к 65 тысячам.
Иллюстрация REUTERS
Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, в рамках чего в ряде стран продолжают действовать карантинные ограничения.
Коронавирус в мире - статистика
По состоянию на утро 26 июля в мире зафиксировано более 16 миллионов случаев коронавирусной инфекции.
Жертвами эпидемии стали более 644 тысячи человек.
Коронавирус в Украине: актуальные цифры
На данный момент в Украине зарегистрировано 64 849 случаев коронавирусной инфекции. 1 605 случаев – смертельные, выздоровели – 35 807 человек.
На протяжении минувших суток выявили 920 новых больных COVID-19.
Данные по COVID-19 в Киеве
В Киеве за прошедшие сутки инфицирование коронавирусом выявлено у 95 человек.
Общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 насчитывает 7 620 тысяч.
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