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Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 26 июля

12:24, 26 июля 2020
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Иллюстрация REUTERS

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро 26 июля в мире зафиксировано более 16 миллионов случаев коронавирусной инфекции.

Жертвами эпидемии стали более 644 тысячи человек.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

На данный момент в Украине зарегистрировано 64 849 случаев коронавирусной инфекции. 1 605 случаев – смертельные, выздоровели – 35 807 человек.

На протяжении минувших суток выявили 920 новых больных COVID-19.

Данные по COVID-19 в Киеве

В Киеве за прошедшие сутки инфицирование коронавирусом выявлено у 95 человек.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 насчитывает 7 620 тысяч.

Коронавирус в мире и в Украине: что важно знать 26 июля 2020

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