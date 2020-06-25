Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 25 июня

Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса. Этой болезнью по последним данным, заболело 9,4 млн человек. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

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Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро 25 июня в мире зафиксировано 9 407 078 случаев коронавирусной инфекции – на 166 тыс. больше, чем сутками ранее.

Как свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса, жертвами эпидемии на сегодня стали 482 162 человека. Почти 122 тысячи смертельных случаев приходится на США. Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в США (2 380 490), Бразилии (1 188 631), России (606 043), Индии (456 183) и Великобритании (308 336). В то же время, 4 729 423 человека по всему миру выздоровели.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

25 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 40008 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1067 летальных, 17758 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 994 новых случая. Всего проведено 606 766 тестирований методом ПЦР.

Коронавирус в Киеве: статистика

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки выявили заболевание коронавирусом, увеличилось на 81 человека. На сегодня в столице уже 4609 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Ситуация с коронавируса в ВСУ

За прошедшие сутки было зарегистрировано 7 новых случаев заболевания. По состоянию на 10:00 в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 146 человек. В изоляции (в том числе, самоизоляции) находятся 498 человек. Количество военнослужащих, у которых изоляция заканчивается в ближайшие три дня - 104 человека. Всего за время пандемии выздоровели 290 человек, летальных случаев - 5.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости

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