Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 25 июля

Количество инфицированных коронавирусом в мире за все время пандемии приближается к отметке в 15,7 миллионов человек. В Украине уже почти 64 тысячи больных COVID-19.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая, по последним данным, коснулась уже почти 15,7 миллионов людей. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

Коронавирус в мире - статистика

Количество подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире перевалило за 15,6 млн, увеличившись за сутки более чем на 284 тыс.

Сейчас общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 638 577. Вместе с тем выздоровели 8 986 470 человек. Всего в мире 15 676 604 человек инфицировано.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро субботы, 25 июля, в Украине официально зафиксировано 63929 случаев заражения новым коронавирусом COVID-19. Из них новых случаев за последние сутки - 1106.

Больше всего больных выявили за сутки в Ривненской области (+143), Киеве (+129) и Львовской области (+114).

За сутки выздоровели 611 человек и общая цифра составляет 35497. Смертей от коронавируса увеличилось на 19 - общее количество выросло до 1590. Больше всего смертей от осложнений, вызванных коронавирусом, подтвердили на Львовщине – 6 за прошедшие сутки.

Коронавирус в Киеве

В Киеве за последние сутки тестирование подтвердило коронавирус в 129 человек. По состоянию на 25 июля в столице уже 7 525 инфицированных. К счастью, никто не умер за день.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости 25 июля

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