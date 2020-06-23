Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 23 июня

Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса. Этой болезнью по последним данным, заболели 9 074 624 человек. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

Читайте такжеВ Минздраве опубликовали показатели для ослабления противоэпидемических мер по состоянию на 22 июня

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро 23 июня количество жертв коронавирусной болезни во всем мире составляет 471 640 человек – на 4004 больше, чем сутками ранее. В то же время, 4 511 603 пациента выздоровели. Как свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса, всего в мире зафиксировано 9 074 624 случаев COVID-19. Больше всего случаев зафиксировано в США (2 310 786), Бразилии (1 106 470), России (591 465), Индии (425 282) и Великобритании (306 761).

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

В Украине зафиксировано 833 случая коронавирусной болезни COVID-19. По данным Минздрава, 23 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 38074 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1035 летальных, 16956 пациентов выздоровели.

Коронавирус в Киеве: статистика

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 61 человек. На сегодня в столице уже 4429 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Всего коронавируса унес жизни 101 жителя Киева. Выздоровели за минувшие сутки 24 человека. Всего коронавирус преодолели 1415 жителей столицы.

Ситуация с коронавирусом в ВСУ

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 13 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на 10:00 в ВСУ болезнью COVID-19 болеют 154 человека. Всего за время пандемии выздоровели 266 человек, летальных случаев - 5.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости

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